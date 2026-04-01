Руски военнотранспортен самолет "Ан-26" се разби, при което загинаха 23-ма пътници и шестима души екипаж, съобщи руското Министерство на отбраната. Връзката с машината била загубена на 31 март към 18:00 часа московско време. Самолетът извършвал планов полет над Кримския полуостров.

"Спасителният екип намери мястото на катастрофата. Там са открити телата на жертвите", казаха още от руското военно ведомство.

Цитирайки свои източници, Агенция ТАСС съобщи, че самолетът се е ударил в скала. По предварителна информация причината за инциднета е техническа неизправност.

