Британската певица Бони Тайлър отново е в съзнание, след като прекара около пет седмици в изкуствена кома. "Бони вече не е в кома, но състоянието ѝ остава тежко. Тя се лекува в интензивното отделение на болница в Португалия", се посочва в изявление на екипа ѝ.

Лекарите на 75-годишната певица, най-известна с дрезгавия си глас и баладата от 80-те години на миналия век "Total Eclipse of the Heart", остават уверени, че тя ще се възстанови, но това ще отнеме известно време. "Поради тази причина, за съжаление, трябва да обявим, че ще отменим всички останали изяви през това лято или, където е възможно, ще ги отложим за следващата година", посочват още в изявлението. Това касае всички участия на изпълнителката до края на август.

Легендата Бони Тайлър е в кома след спешна операция

В края на април Бони Тайлър претърпя операция на червата в болница във Фаро, Португалия. Седмица по-късно състоянието ѝ се влоши и лекарите я поставиха в кома. Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември.

Според екипа на Бони Тайлър все още има надежда, че концертите, насрочени за по-късни дати през годината, все пак ще се състоят, както е планирано.

Редактор: Ивайла Маринова