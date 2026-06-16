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Те се понижиха до най-ниските си нива от три месеца насам
Цените на петрола се понижиха до най-ниските си нива от три месеца насам, след като стана ясно, че доставките през Ормузкия проток ще бъдат възстановени скоро.
Въпреки ниското търсене и опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран, цената на сорта „Брент“ падна до 81 долара за барел.
Цените на петрола вече се сринаха с 5 процента вчера, близо до нивата от 4 март, след като президентът Тръмп обяви, че е подписан меморандум с Техеран.
Ръст на цените на петрола въпреки предварителното споразумение между САЩ и Иран. Очаква се спад
„Много се радвам да съобщя, че договорът е подписан. Сделката е финализирана. А проливът вече е частично отворен. Както знаете, в момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп.
ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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