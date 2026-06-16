Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран. Цената на сорта „Брент“ поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел.

Очакванията на финансовите експерти са още през следващите дни и цените на горивата на едро да поевтинеят. Те остават предпазливи, като според тях не можем да очакваме драстичен и бърз спад в цените на колонките.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано, и намекна, че подробностите ще бъдат оповестени „съвсем скоро“.

„Много се радвам да съобщя, че договорът е подписан. Сделката е финализирана. А проливът вече е частично отворен. В момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък ще бъде напълно отворен“, каза Доналд Тръмп.

Бисер Варчев: Пазарите се успокоиха, но инвеститорите остават нащрек до подписването на споразумението между САЩ и Иран

Финансовите пазари реагираха положително на новината за постигнатото рамково споразумение между САЩ и Иран, но инвеститорите продължават да бъдат предпазливи до окончателното му подписване. Това коментира финансовият анализатор Бисер Варчев в предаването „Твоят ден“.

По думите му цените на петрола вече са се отдалечили значително от пиковите стойности, достигнати по време на напрежението в Близкия изток. „Американският петрол West Texas в момента се търгува около 79 долара за барел, а Brent - около 82-83 долара. Само преди две седмици цените бяха над 110 долара за барел. Това означава спад от близо 30%“, посочи Варчев.

Според него обаче пазарите все още не са напълно спокойни, защото окончателното ратифициране на споразумението се очаква в края на седмицата. Варчев обясни, че през последните дни борсовите индекси са отбелязали силен ръст благодарение на очакванията за деескалация на конфликта.

„Основните американски индекси като S&P 500 и Nasdaq се повишиха с между 3 и 7 процента за много кратък период, което е сериозно движение за толкова големи пазари“, каза той.

По думите му обаче ентусиазмът е започнал да отслабва, тъй като инвеститорите се опасяват от нови политически обрати. „Всички са нащрек. Пазарите вече не реагират толкова еуфорично, защото всеки има едно наум дали няма да се появи ново напрежение преди окончателното подписване на споразумението“, обясни анализаторът.

Според Варчев финансовите пазари са реагирали предварително на очакванията за мирно решение. „При акциите възстановяването практически вече се случи. Основните индекси са близо до историческите си върхове, а някои от тях дори записаха нови рекордни стойности“, посочи той.

Това показва, че инвеститорите до голяма степен вече са оценили положителния ефект от евентуалното прекратяване на конфликта. По-различна е ситуацията на енергийния пазар. Според Варчев дори при окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран ще е необходимо време, за да се нормализират доставките.

„При петрола процесът е много по-сложен. Не става въпрос само за политическо решение, а и за реално възстановяване на транспортните маршрути и доставките през Ормузкия проток“, обясни той.

По негови думи прогнозите на международните финансови институции са цената на суровината постепенно да се понижи през следващите месеци. „Големите банки очакват в следващото тримесечие цената да се движи около 72 долара за барел, но това няма да стане веднага“, каза Варчев.

Финансовият анализатор смята, че при липса на нова ескалация пазарът на петрол може да се стабилизира в рамките на два до три месеца.

Според енергийния експерт Боян Рашев пазарите вече са отчели положителния ефект от новините около евентуалното споразумение в Близкия изток и не бива да се очаква нов сериозен спад на цените в краткосрочен план.

„Пазарът вече е реагирал на тези новини и голяма част от понижението на цените е факт. В момента относителното спокойствие се дължи и на използването на натрупаните петролни резерви“, смята той

Анализаторите обясняват, че липсата на рязко поевтиняване на горивата след обявеното примирие е свързана с необходимостта пазарът постепенно да се върне към нормален ритъм след месеци на несигурност и напрежение.

„Не очаквам цената на петрола да падне значително под 80 долара за барел. През последните месеци се натрупа недостиг, който тепърва трябва да бъде компенсиран. Засега не виждам предпоставки за сериозно поевтиняване“, добави Рашев.