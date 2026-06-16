Интернет пространството крие сериозни рискове за децата – от разпространение на наркотици до достъп до хазартни игри. Около тази теза се обединиха участниците в кампанията „Не сте сами”. Тя е организирана съвместно от Агенция „Митници” и Националната агенция за приходите.

В регистъра на хазартно уязвимите в България попадат около 45 000 души. Когато определен човек е вписан в регистъра, достъпът му до онлайн и наземни игрални зали се ограничава и той не би трябвало да бъде допуснат да направи залог. До момента установените от НАП нелицензирани сайтове за хазартни игри са 7 500.

Какви са рисковете от модерната дрога сред младите

В България близо 15% от подрастващите на възраст между 15 и 19 години са употребявали някога наркотици. Наблюдаваната тенденция е все по-често децата да поръчват наркотични вещества от интернет сайтове или Telegram канали, където дилърите остават анонимни, а сайтовете – с изнесени адреси в чужбина.

В опит да убедят децата за вредата от наркотици, хазартна зависимост и опасностите в интернет, институции се обединиха в кампанията „Не сте сами”. „Всяка година се срещаме с повече от 5 000 деца, с които провеждаме специализирани лекции, насочени към рисковете от употреба на наркотични вещества”, казва Стефан Бакалов, който е заместник-директор на Агенция „Митници“.

„В интернет правят всичко възможно самите извършители да бъдат максимално прикрити, да изнесат сайтовете извън територията на България”, обясни комисар Владислав Тодоров от дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП.