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Според журналиста Петър Колев това не е случайно
След палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие, има задържан. Заподозреният е 44-годишен мъж. Случаен вандализъм или провокация? Темата коментира в предаването „Здравей, България” журналистът Петър Колев.
Той не вярва на версията, която се разпространявала в някои медии в Северна Македония. Според нея мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които бил тези на българското посолство. Това го ядосало и той решил да ги запали. „Това са пълни глупости”, смята Колев.
Той отбеляза още, че мъжът имал голяма татуировка на Путин на гърдите си.
Задържаха 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство в Скопие
Според Колев в основата на случилото се лежи нещо друго. „В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи”, каза Колев.
Запалиха коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)
Според него през последните години се наблюдава агресия към българското посолство, а причината била активната работа на дипломатите в защита на правата на българските граждани там.
„Не вярвам в случайни събития, когато се палят дипломатически автомобили”, коментира Колев.
Колев припомни палежа на българския културен център в Битоля и условната присъда за извършителя, както присъдата на председателя на този клуб за статус в социалните мрежи. „Когато видите, че за написан статус във Facebook на човек, който се самоопределя като българин, му се дава едногодишна условна присъда, а този, който е извършил умишлен палеж получава 6 месеца условна присъда и е превърнат в герой, разбирате, че това подстрекава и други да „блеснат” и да станат „герои””, коментира Колев.
„В Северна Македония, освен че има проблем с опазването на правата на човека, което е установено от всички доклади на европейските институции, има проблем и с върховенството на закона, правораздавателните и правоохранителните органи. Това е въпрос, който да бъде поставен на дневен ред при гласуването на доклада в Европейския парламент за напредъка на Северна Македония”, каза журналистът.
Според Колев голяма част от политическия и икономическия елит в Северна Македония все още не се е разделила с югославското минало и все още вярва, че може да възкреси поне геополитически и икономически идеята за малка Югославия.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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