След палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие, има задържан. Заподозреният е 44-годишен мъж. Случаен вандализъм или провокация? Темата коментира в предаването „Здравей, България” журналистът Петър Колев.

Той не вярва на версията, която се разпространявала в някои медии в Северна Македония. Според нея мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които бил тези на българското посолство. Това го ядосало и той решил да ги запали. „Това са пълни глупости”, смята Колев.

Той отбеляза още, че мъжът имал голяма татуировка на Путин на гърдите си.

Задържаха 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство в Скопие

Според Колев в основата на случилото се лежи нещо друго. „В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи”, каза Колев.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според него през последните години се наблюдава агресия към българското посолство, а причината била активната работа на дипломатите в защита на правата на българските граждани там.

„Не вярвам в случайни събития, когато се палят дипломатически автомобили”, коментира Колев.

Колев припомни палежа на българския културен център в Битоля и условната присъда за извършителя, както присъдата на председателя на този клуб за статус в социалните мрежи. „Когато видите, че за написан статус във Facebook на човек, който се самоопределя като българин, му се дава едногодишна условна присъда, а този, който е извършил умишлен палеж получава 6 месеца условна присъда и е превърнат в герой, разбирате, че това подстрекава и други да „блеснат” и да станат „герои””, коментира Колев.

„В Северна Македония, освен че има проблем с опазването на правата на човека, което е установено от всички доклади на европейските институции, има проблем и с върховенството на закона, правораздавателните и правоохранителните органи. Това е въпрос, който да бъде поставен на дневен ред при гласуването на доклада в Европейския парламент за напредъка на Северна Македония”, каза журналистът.

Според Колев голяма част от политическия и икономическия елит в Северна Македония все още не се е разделила с югославското минало и все още вярва, че може да възкреси поне геополитически и икономически идеята за малка Югославия.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова