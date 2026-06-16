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Евродепутатите напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения
На този фон Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз.
В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външните работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на РС Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията.
Europa press: ЕП поиска от Скопие да направи конституционни промени
Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Докладът ще бъде гласуван утре.Редактор: Цветина Петкова
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