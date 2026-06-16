„Палежът на двата автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, е поредният случай на враждебни действия срещу България и българските граждани в Република Северна Македония". Това заяви общинският съветник от ВМРО – Българско национално движение Карлос Контрера в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му случилото се е част от дългогодишна тенденция. „Това е поредното изстъпление на държавата Северна Македония. Назад във времето сме имали десетки подобни случаи срещу български граждани и български институции“, коментира Контрера. „Не е пресилено да определим тези действия като вид и форма на тероризъм“, заяви той.

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Според Контрера България трябва да предприеме по-твърди дипломатически мерки в отговор на инцидента. „Една от първите стъпки трябва да бъде нашият посланик да бъде отзован за консултации. Системната омраза срещу България е държавна политика в Скопие“, каза още той.

По думите му страната ни трябва да постави проблема и пред европейските си партньори. „България трябва да даде ясен знак на нашите европейски партньори, че така повече не може. Тези прояви са недопустими и трябва да получат категоричен отговор. След като тази държава допуска подобни актове на тероризъм срещу български институции, режимът на допускане на тези хора в България трябва да бъде затегнат“, подчерта Контрера.

Той изрази опасения, че задържаният по случая 44-годишен мъж може да бъде героизиран.

Контрера коментира и тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която според него е станало ясно, че в страната действат организирани групи, които създават сериозни проблеми за обществения ред. „Изсветли се групата на „Калашниците“ и трябва да стане ясно, че подобни групички в България не са една или две“, заяви той.

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Контрера съобщи, че по случая със заплахите срещу шофьори от градския транспорт са подадени сигнали до компетентните органи.

Общинският съветник засегна и финансовото състояние на „Топлофикация София“, като посочи, че дружеството продължава да трупа сериозни задължения. „Дълговете са около 1,4 милиарда лева. Основната задача е дружеството да излезе от дълговия капан, в който беше вкарано чрез регулаторната рамка и задълженията към БЕХ и „Булгаргаз“, заяви Контрера.

Според него едно от възможните решения е държавата да поеме собствеността и управлението на дружеството.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева