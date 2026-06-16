Групата на „Калашниците” далеч не е непозната на властите. Когато е имало акции срещу техни членове, вероятно не са били събирани достатъчно доказателства срещу тях. Това каза журналистът от БНР Николай Христов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Според него е важно какво ще успее да докаже прокуратурата, а за това са важни свидетелските показания.

Лора Георгиева, която е старши правен експерт от Антикорупционния фонд, каза, че отново се работи кампанийно и стихийно. По нейни думи дейността на полицията и прокуратурата не се изчерпва с реакция на нещо, което вече е станало. Най-важната работа, която трябва да се свърши, е дейността по превенцията. Тя изрази съгласие с тезата, че за да се докаже виновността на задържаните от групата, трябва да има свидетели.

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И двамата експерти обаче посочиха, че най-вероятно момичетата, станали жертви на дейността на „Калашниците”, няма да свидетелстват срещу тях. Те изразиха мнение, че видеата в социалните мрежи могат да се ползват като доказателства.

Друга тема, която беше обсъдена, е идеята да бъде проверявано дали бъдещи чиновници са склонни към корупция. Христов смята, че това няма да се случи, защото няма кой да извършва проверките. Той запита как може да се гарантира, че ако някой е честен, той няма да се изкуши след време. Георгиева допълни: „Преди години имаше идея за антикорупционно обучение в детските градини – малко така ми звучи”. Според нея с тест за почтеност няма да бъде спряна корупцията.

„За да се изкорени корупцията, трябва българското общество да има нетърпимост към нея”, заяви Христов. Георгиева допълни, че е необходимо да се въведат и процедури, които да гарантират почтеност за хора, заемащи публични длъжности – такива процедури има и ние трябва да ги ползваме.

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Редактор: Цветина Петрова