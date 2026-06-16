Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) 16 юни 2026 12:43 Прогноза за времето (16.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (15.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (14.06.2026 - обедна) Слънчево с температури между 25 и 30 градуса ни очаква в неделя Температури до 30 градуса през уикенда Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Маринова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България С 3,52 промила алкохол: Мъж подкара камион на Община Несебър, блъсна се в ограда и кола на паркинг в Слънчев бряг Над 83 хил. кутии контрабандни цигари задържаха на "Капитан Петко войвода" 18-месечно дете пострада при челна катастрофа край Видин Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО+СНИМКА) В цифри: Как Джиро д'Италия се отрази на страната ни Бившият шеф на митницата в Пловдив отива на съд заради случая с контрабанда на цигари 26-годишен е задържан и обвинен за убийството на 50-годишен от Плевенско "Превенция вместо принуда": Какви са мерките, предложени от Камарата на ЧСИ, за по-малко дела Камарата на архитектите започна проучване на местността „Баба Алино” Има ли връзка между рокадите в ДПС и наближаването на президентските избори Икономисти: Инфлацията е изяла половината от стойността на спестяванията ни, но фискалната консолидация е неизбежна Разследват жена от Кърджали за пенсионна измама за над 36 000 евро Електрическа тротинетка удари млада жена в Бургас, тя е с опасност за живота Президентът приема запалването на колите на посолството в Скопие като посегателство срещу България Случаят "Калашниците": Стихийни или навременни са били действията на властите Зов за помощ: Да помогнем на малката Деница в тежката битка за живота ѝ Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки Горивата бавно поевтиняват на колонките у нас Ивайло Мирчев: От ДБ сме толерантни към новия кабинет, но не и към теми като здравеопазването Сметната палата проверява МВР: Как са изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за борба с пожарите? Подкрепят ли синдикатите предложението на КРИБ държавните служители сами да плащат осигуровките си 150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, колата била с невалиден талон Жители на Свищов на протест срещу изграждане на подстанция на ЕСО Най-много в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти минималната заплата Парламентът с изслушване заради ръста на „Гражданска отговорност“ за мотористи Премиерът се среща с представители на транспортния бранш Бюджетната комисия прие да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро Катастрофа с жертва на пътя между Слънчев бряг и Свети Влас Исландия – земята с гледки като от друга планета „Деултум посреща Свирепия” – книга за първите прояви на християнство у нас Цените на горивата тръгват надолу, но ефектът от примирието още не се усеща по бензиностанциите МО: Участието на Гвардейския представителен духов оркестър в „Шествие за семейството” е по искане на БПЦ Има ли бъдеще пред "Топлофикация София"? „Активни потребители": Има риск търговските вериги да включват сезонно поевтиняващи стоки в „Кошница с грижа” Александър Андреев за непознатите лица в състава на ЦИК: Опит за връщане на доверието или дефицит на експертност Развитието на изкуствения интелект и роботиката е стратегически приоритет за България, твърди премиерът Николай Николов: При интензивни валежи в София може да се образува голяма приливна вълна Над 10 000 деца в България са получили шанс за по-добро бъдеще чрез приемната грижа, информира Наталия Ефремова От 23 юни ЦИК е с нов състав Росица Кирова обсъди с туроператорски организации предизвикателствата пред туристическия сектор Правосъдният министър ще обсъжда в Париж излизането ни от „сивия списък“ КРИБ настоява работещите в бюджетния сектор сами да плащат осигуровките си Организаторите на "Шествие за семейството" отричат да са канили княгиня Калина Сакскобургготска БСП направи анализ на изборните резултати от вота в неделя ДПС - с ново ръководство без Станислав Анастасов, Йордан Цонев и Хамид Хамид Българският туристически бранш: Недопустимо е планови ремонти да пречат на почиващите Дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Асеновград Новите европейски правила слагат край на неясното етикетиране на меда ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА