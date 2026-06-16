Великобритания обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който включва доставка на ядрено гориво за украинските атомни електроцентрали и разширяване на санкциите срещу Русия. Решението бе представено от британския премиер Киър Стармър в навечерието на срещата на лидерите от Г-7 във Франция.

По думите му Лондон засилва натиска върху Москва, като едновременно укрепва енергийната сигурност на Киев и ограничава финансовите ресурси, използвани за финансиране на руската военна кампания.

Ключов елемент от новата подкрепа е споразумение на стойност 210 милиона британски лири, по силата на което международната компания за обогатяване на уран Urenco ще осигурява ядрено гориво за украинския държавен оператор „Енергоатом“ през следващите две години.

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Успоредно с това британското правителство подготвя нов кръг санкции, насочени към т.нар. руски „сенчест флот“ и финансови структури, които според Лондон подпомагат заобикалянето на западните ограничения и снабдяването на руската армия. Мерките ще обхванат и плавателни съдове, използвани за транспортиране на руски втечнен природен газ.

Очаква се подробностите около санкциите да бъдат обявени след срещите на Стармър с останалите лидери от Г-7. Новите ограничения идват само дни след като британски специални части за първи път задържаха в Ламанша танкер, свързван с руския сенчест флот и намиращ се под санкции.

Редактор: Цветина Петкова