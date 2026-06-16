Президентът на Украйна Владимир Зеленски е предложил среща с руския лидер Владимир Путин да се проведе на територията на Съединените щати. Идеята е била обсъдена по време на телефонен разговор с американския президент. Междувременно Европейският съюз даде зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер за присъединяването на Украйна и Молдова. От Европейската комисия съобщиха в социалната мрежа Х, че всички държави членки са постигнали пълно съгласие по въпроса. Новината идва на фона на масирана руска атака срещу Украйна. Ситуацията в Украйна коментира журналистът Тетяна Станева в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

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Тя каза, че новината за зелената светлина за преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС е "потънала" в информационния поток заради нападенията. Тя подчерта, че са обстрелвани жилищни сгради, културни центрови. "Имаше вчера и такъв коментар от самия Зеленски. Той каза - тъй като те нямат история, те удрят по историята. Аз бих добавила - тъй като нямат култура, удрят по културата. Когато удариш по такива сгради, това е отчаян ход, който показва, че не ти е останало нищо. Това е действие от злост, от безизходица. Вижда се, че Русия губи. Тя показва последните си възможности", каза още Станева.

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Тя обясни, че украинците "проливат кръв", за да бъдат част от Европейския съюз от 2013 г. Също така е на мнение, че тази новина може да бъде повод за Русия да изпраща още повече дронове и ракети. Станева каза, че украинците вече за разочаровани и от Европа, и от САЩ. А Путин си прави каквото си иска, защото няма ответна реакция срещу действията му, допълни още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова