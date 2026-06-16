Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха преводачът Мариана Хил, експертът по сигурност Милен Иванов и историкът Радослав Илиев.

Първата тема, която те обсъдиха, беше за заседанието на бюджетната комисия, на което се реши да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро. Мярката беше гласувана на второ четене. Междувременно синдикати и работодатели изразиха своите виждания как могат да се запълнят дупките в хазната.

След това дискусията премина към онлайн потребителите, заинтригувани от политически сюжети. Повод за дискусията даде анализ на Информационния център на Народното събрание за ролята на социалните мрежи в политическите процеси. Според допитването - повече от 35% се информират за политика именно в онлайн медии.

Цялото предаване гледайте във видеото.