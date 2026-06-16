Правосъдният министър Николай Найденов проведе в Париж среща с Янош Берток, заместник-директор на дирекция „Публично управление” на ОИСР и екипа от дирекцията, който работи по присъединяването на страната към организацията. На срещата беше обсъден напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета по публично управление и Работната група за интегритет и борба с корупцията в областта на съдебната система, борбата с корупцията и регулирането на лобизма, които са сред приоритетните за присъединяването на страната към ОИСР.

Министър Найденов потвърди, че присъединяването на България към ОИСР остава стратегически приоритет на правителството. Той запозна представителите на ОИСР с подготвените промени в Закона за съдебната власт, насочени към повишаване на независимостта, прозрачността и отчетността на съдебната власт, както и към укрепване на механизмите за отчетност на главния прокурор.

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Представени бяха и последните стъпки в областта на антикорупционната политика, включително приемането на новия Закон за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, и предвидените гаранции за създаването на независима антикорупционна комисия. Отбелязано беше също приемането на Закона за прозрачност при представителството на интереси, който въвежда регулация на лобистката дейност чрез публичен регистър и ясни правила за прозрачност в съответствие със стандартите на ОИСР.

В края на срещата беше изразена готовност за продължаване на реформите в тясно сътрудничество с ОИСР с цел укрепване на върховенството на закона и постигане на най-високите стандарти за почтеност и добро управление.

Редактор: Мария Барабашка