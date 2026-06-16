Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Никола Минчев по искане на белгийската федерална прокуратура. То е свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на ЕС от страна на представители на китайската компания Huawei.

Искането беше отправено през април 2025 г. в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на ЕП са получавали покани за събития и други облаги.

Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев

Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен мач и на вечеря с представители на Huawei през 2024 г.

Европейският парламент реши, че предоставената от белгийските власти информация не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемане на имунитета.

Редактор: Цвета Лазаркова