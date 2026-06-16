Снимка: БТА/Специален пратеник на БТА Николай Джамбазов
Решението е, че няма достатъчно подробна информация за такова искане
Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Никола Минчев по искане на белгийската федерална прокуратура. То е свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на ЕС от страна на представители на китайската компания Huawei.
Искането беше отправено през април 2025 г. в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на ЕП са получавали покани за събития и други облаги.
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев
Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен мач и на вечеря с представители на Huawei през 2024 г.
Европейският парламент реши, че предоставената от белгийските власти информация не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемане на имунитета.Редактор: Цвета Лазаркова
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