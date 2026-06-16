Има различни варианти и сценарии за развитие на държавния дълг и ако има политическа воля и правителството има смелостта да направи правилните стъпки, нещата са управляеми. Това коментира в предаването „Денят на живо” Любомир Дацов, който е бивш зам.- министър на финансите и член на Фискалния съвет.

„Дългът финансира дефицита. Той е вторична дейност. Ако се управлява дефицитът, дългът няма да бъде грижа”, обясни той.

По думите на Дацов дефицитът в момента не е извън контрол. Ако не се случи нещо извънредно, Фискалният съвет го оценява на 3,7% на годишна база, тоест много близо до оценката на ЕК, която е 4%, обясни финансистът.

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„Животът ще изглежда малко по-лесен през 2027 година, ако правителството направи едни предварителни подготвителни стъпки през 2026-а. Не казвам да не се внася бюджет. Той формално трябва да бъде внесен, но трябва да изглежда в параметрите на това, което е прието в момента”, категоричен бе Дацов. Той допълни, че ако бъдат спазени тези параметри, нарастването на отделните параграфи в бюджета ще бъде на нивото на нарастване на номиналния брутен вътрешен продукт за тази година.

Любомир Дацов каза още, че една от причините България да влезе в процедура на свръхдефицит е, че не беше направена три- или четиригодишна средносрочна фискална рамка. Това, което в момента правителството трябва да направи, е програма, която да показва как в следващите 4-5 години този структурен дефицит в бюджета ще бъде елиминиран, коментира той.

Редактор: Цвета Лазаркова