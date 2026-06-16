Правителството работи за изсветляване на процесите в икономиката, за насърчаване на производството, заетостта и ограничаване на сивата икономика, което да повиши и данъчните постъпления в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев по време на работна среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която се проведе по инициатива на синдикалната организация в Министерския съвет. Министър-председателят подчерта, че правителството предприема действия за стабилизиране на държавата, но същевременно трябва спешно да се справи с натрупани през годините проблеми.

По време на разговора от КНСБ поставиха редица въпроси, свързани с държавния бюджет за 2026 година, политиката по доходите в обществения сектор, тревожните данни за спад в индустриалното производство, нерешени проблеми в сферата на енергетиката, разминавания в разпоредбите на българското законодателство в областта на труда с европейското право, натрупани с години проблеми в сферата на транспорта, земеделието и други.

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От КНСБ посочиха като ключов проблем пред страната ни изоставането на трансформацията на българската икономика, която все по-малко да разчита на производството и износа на суровини, а на продукти с висока добавена стойност. Във връзка с това министър-председателят обърна внимание, че правителството работи за реална модернизация на българската икономика и открои като пример предприетите действия от Министерството на отбраната за предоговаряне на вече сключени договори, за да се добави към тях и да се разшири индустриалното сътрудничество и технологичният трансфер към България. Румен Радев подчерта, че политиката на правителството е повече български компании да станат неотменима част от веригите на доставки по всички договори, които сключва държавата.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на министър-председателя Румен Радев за добрия диалог по време на неговия президентски мандат, като подчерта, че тогава Радев е работил последователно и активно за защита на правата на работещите и на ключови сектори на българската икономика и изрази благодарност и за конструктивния диалог с правителството, започнал още от първите дни на кабинета.

В срещата участваха заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков и заместник-министърът на икономиката, иновациите и индустрията Красимир Якимов.

От страна на КНСБ в срещата взеха участие президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите Огнян Атанасов и Тодор Капитанов, както и главният икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения Любослав Костов.

Редактор: Мария Барабашка