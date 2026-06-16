Най-малко 9 души са загинали, сред които две деца, а още 25-има са ранени при сблъсък между товарен влак и автобус в Зимбабве във вторник, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на полицията и железопътните власти. Инцидентът е станал на железопътен прелез в Триънгъл, малък град в южната част на страната, известен с производството на захар.

Говорител на националните железници на Зимбабве каза, че шофьорът на автобуса не е спрял и не е проверил дали има идващи влакове, преди да пресече прелеза.

20 загинали при тежка катастрофа в Южна Африка

Днешният инцидент става по-малко от седмица, след като микробус, превозващ ученици, се възпламени в централната част на Зимбабве, в резултат на което загинаха 7 души. В Зимбабве често стават пътни инциденти, отбелязва АП. Според агенцията за пътна безопасност на страната на всеки 15 минути там става ПТП. На ден живота си губят средно по петима души, а 38 са ранени.

Редактор: Дарина Методиева