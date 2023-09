Най-малко 20 служители на минния гигант De Beers са загинали при пътнотранспортно произшествие в Южна Африка.

Автобусът, превозващ служители от мина "Венеция" - една от най-големите диамантени мини в страната в провинция Лимпопо, се е сблъскал челно с камион.

Причината за инцидента не е установена.

