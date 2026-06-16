44-годишен мъж от Скопие е арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите ни коли в Северна Македония. Предстои да му бъде повдигнато обвинение.

От македонското МВР заявиха, че мъжът е бил задържан бързо. Открити са и дрехите, които е носил по време на палежа. Излезе и информация за мотивите му, която обаче не е официално потвърдена. Една от версиите е, че гледал репортаж за неправилно паркиране, а като пример в него били показани дипломатическите ни коли пред посолството. Заради това той решил да ги подпали.

„Подпалването на дипломатически автомобили, собственост на българската държава, го приемам като посегателство срещу България”, категорична е Йотова.

Президентът приема запалването на колите на посолството в Скопие като посегателство срещу Българи

Не се съобщава дали задържаният е имал предишни криминални прояви. В македонските медии се появиха спекулации, че той е привърженик на Владимир Путин, тъй като на гърдите си има татуировка с лика му.

Още вчера македонското правителство осъди палежа. Премиерът Християн Мицкоски посочи, че задържаният е признал за престъплението. „От наша страна позицията е ясна и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, обезопасихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие”, каза той.

Днес в Европейския парламент в Страсбург се обсъжда докладът за напредъка на Северна Македония , който, според предварителните заявки, се очаква да е критичен. Президентът Йотова обаче посочи, че в пленарната зала могат да настъпят внезапни промени.

„Имам сигнал от евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на Съвместната комисия, която работи от няколко години, според член 12 от Договора за добросъседство, и по този начин да обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знам, в момента се провеждат консултации между отделните парламентарни групи. Надявам се да се прояви разум”, коментира държавният глава.

Докладът ще бъде гласуван утре.

Редактор: Дарина Методиева