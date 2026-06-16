Продажбата на вода е нарушение на европейската директива. Затова България не продава вода на Гърция, а предоставя услуга по акумулиране, съхранение и регулирано водоподаване на определени количества чрез енергийната система на каскада „Арда”. Това коментира бившият заместник-министър на екологията Атанас Костадинов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

В отговор на твърдения в публичното пространство, че България продава водите си на безценица, Костадинов уточни, че през 2024 г. е предоставяна реверсивно електроенергия по споразумение с НЕК, а през 2025 г. е имало заплащане на фактурна база. „Тези въпроси първо са към НЕК, второ са обект на търговско споразумение и не могат да бъдат коментирани”, посочи той.

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По думите му подходът при преговорите през 2025 г. е бил базиран на обективната истина. „Енергийната система на Арда не може да работи в подчинен режим за нуждите на гръцкото земеделие. Вода, колкото трябва и колкото е необходима, по естествен начин може да бъде доставена”, категоричен бе Костадинов. За целта, според него, това, което не е направено през 60-те години на репарационната спогодба, трябва да бъде изпълнено. „Единствено гръцката страна според мен не е завършила този ретензионен обем, този язовир, този резервоар в обема, в който е нужен, за да може да ползва водите си”, коментира бившият заместник-министър.

По отношение на изтеклото споразумение Костадинов заяви: „Изтеклото репарационно споразумение от 1964 година, което е изпълнено изцяло от България, и това е част от формулировката, която бяхме заложили”. В съвместната декларация между България и Гърция е заложен 5-годишен срок, в който всяка година Гърция да информира докъде е стигнала с напредъка по този въпрос.

Костадинов обясни още, че от май 2025 г. до май 2026 г. от България в Гърция са влезли 2 милиарда 750 милиона кубични метра вода. „България нито спира, нито ограничава водата, нито още по-малко я продава. Тоест вода има достатъчно”, допълни той. От тези 2 милиарда общо, на Гърция са ѝ необходими 186 милиона кубични метра за шест месеца.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка