Стратегически бомбардировач Boeing B-52 Stratofortress на Военновъздушните сили на САЩ се е разбил малко след излитането си от военновъздушната база "Едуардс" в щата Калифорния. За авиоинцидента съобщиха служители от базата. Осем души от екипажа са загинали.

Спасителни екипи веднага пристигнали на мястото на самолетната катастрофа, която е станала около 11:20 ч. сутринта местно време, съобщиха американските военни.

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Бомбардировачът е превозвал осем души на рутинна тестова мисия. "Първоначалните данни сочат, че при катастрофата няма оцелели", посочиха от ВВС в изявление. Самолетите Б-52 са бомбардировачи с голям обсег, използвани от ВВС на САЩ, и са способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия.

Военновъздушната база "Едуардс" е разположена на 161 км северно от Лос Анджелис.

Редактор: Дарина Методиева