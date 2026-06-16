Под Алпите се изгражда един от най-големите инфраструктурни проекти в Европа – железопътен тунел между Франция и Италия с дължина от около 57 километра. Проектът е на стойност над 11 милиарда евро и се очаква да се превърне в най-дългия железопътен тунел в света.

Тунелът се прокопава на около 600 метра под земята и включва две тръби с дължина по 57,5 километра всяка. Очаква се след завършването му от 2030 г. да обслужва стотици влакове дневно по линията Лион – Торино, като значително ще съкрати времето за пътуване и ще насърчи прехвърлянето на товарния транспорт от пътищата към железницата.

Ръководителят на проекта от компанията TELT Еманюел Юмбер определя строителството като най-голямото предизвикателство в кариерата си. „Това е европейски проект, който цели да свърже хората, да намали въглеродните емисии и да изгради устойчива инфраструктура“, посочи той.

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Строителството започва край френския град Сен-Жан-дьо-Мориен, в долината Мориен, където живеят около 44 000 души. Проектът обаче предизвиква сериозни спорове сред местните жители. Част от тях смятат, че мегатунелът ще донесе икономически и екологични рискове. „Строителните компании печелят, а накрая сметката я плащаме ние, данъкоплатците“, каза местният жител Филип Делом.

Активистът Макс Милие критикува инфраструктурните приоритети в региона. „Пътищата са в лошо състояние и не се ремонтират, а се влагат милиарди в този проект“, посочи той.

От своя страна кметът на Сен-Жан-дьо-Мориен Филип Роле подчерта положителния ефект върху местната икономика. „Операторът финансира част от общинските проекти – между 10 и 40 процента. Реновирани са училища и обществени пространства“, каза той.

Някои жители обаче се опасяват, че временните работни места няма да компенсират дългосрочните демографски проблеми в района .„Проектът ще донесе работа, но няма да спре обезлюдяването“, смята Филип Делом.

Има и притеснения за екологични последици. Хидрогеологът Ерика Сендфор предупреждава, че прокопаването може да повлияе на подпочвените води. „Изглежда като да извадиш тапата на вана – водата просто започва да изтича“, обяснява тя.

Въпреки споровете строителството продължава. Очаква се тунелът да бъде завършен до 2033 г., след което да започне движението на високоскоростни влакове под Алпите.

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Редактор: Дарина Методиева