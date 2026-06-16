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Инцидентът е станал в район близо до Керченския мост
Пожар е избухнал в петролен склад в руския Краснодарски край, след като отломки от свален дрон са паднали върху обекта. По данни на местните власти няма пострадали.
Инцидентът е станал в район близо до Керченския мост - ключовата транспортна връзка между Русия и анексирания Крим. Като предпазна мярка властите са затворили пътя, водещ към съоръжението.
Съоръжение в руската Пермска област гори след украинска атака с дрон
През нощта руската противовъздушна отбрана е била активирана и в района на Москва. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че са били унищожени пет дрона, насочени към града.
Заради повишената опасност временно са въведени ограничения в работата на няколко летища. Засегнати са московските аерогари „Домодедово“ и „Жуковски“, както и летището в Краснодар.
Пожар избухна в рафинерия в Русия след атака с дронове от Украйна
Случаят е поредният от серията атаки с дронове, които през последните месеци все по-често засягат обекти в руската територия и водят до ограничения в транспорта и въздушния трафик.Редактор: Цветина Петкова
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