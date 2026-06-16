Европейският парламент одобри нов пакет от правила, които значително разширяват правата на пътниците при въздушен транспорт. Сред най-важните промени са премахването на скритите такси за ръчен багаж, по-лесното получаване на компенсации при закъснели или отменени полети и безплатното настаняване на деца до 14 години до техните родители при обща резервация. Това обясни в ефира на NOVA NEWS българският евродепутат от ГЕРБ и основен докладчик по темата в Европейския парламент Андрей Новаков.

По думите му досега много пътници са се отказвали да търсят обезщетения заради сложните и продължителни процедури. „Първо и най-важно е, че когато хората имаха право на компенсация, те трябваше да преминават през дълъг и сложен процес, който често ги отказваше. Оттук нататък отговорността ще бъде на авиокомпанията да се свърже с пътника и да му предостави информация как да получи своите пари“, обясни Новаков.

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Съгласно новите правила авиокомпаниите ще разполагат със срок от 96 часа, за да се свържат с пътниците, които имат право на компенсация.

Сред одобрените промени е и отпадането на допълнителните такси за сядане на дете до родителите му. „Няма повече да се налага родителите да плащат допълнително, за да седнат до детето си. Когато билетите са закупени заедно и детето е до 14-годишна възраст, семейството автоматично ще бъде настанявано едно до друго“, посочи евродепутатът.

Новите правила предвиждат и по-голяма прозрачност при цените на самолетните билети. Според Новаков обявената цена вече ще включва безплатна раница и ръчен куфар с колелца. "Всеки човек, който реши да пътува без куфар, ще може да отбележи това в системата и да получи отстъпка от цената на билета“, обясни той.

Промените предвиждат и допълнителна защита за пътниците при сериозни закъснения. Ако пътник е престоял на летището повече от час над предвиденото време за полета, той ще има право на съдействие от авиокомпанията, включително нов билет, храна или хотелско настаняване, когато се налага пренощуване.

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Новаков уточни, че има и случаи, в които авиокомпаниите няма да дължат обезщетения. Такива са природните бедствия, стачките, както и ситуации, при които загубата на багаж е по вина на наземните оператори.

Андрей Новаков коментира и палежа на два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие . „Такова нещо няма място в Европа, особено в държава, която е кандидат за членство в Европейския съюз“, заяви той.

Според него агресивната реторика и езикът на омразата, насаждани от политически представители в Република Северна Македония, създават предпоставки за подобни инциденти. „Месеци наред ни наричат фашисти и татари. Това е отговорност на министрите и на всички политици в Република Северна Македония, които насаждат омраза към България“, подчерта Новаков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева