Бивш актьор обвини Шон „Диди“ Комбс, че го е подложил на сексуално насилие през 2007 г. по време на събитие за създаване на контакти в Холивуд Хилс. Тогава актьорът е бил още дете, пише CNN.

Анонимният мъж, който твърди, че е жертвата, е завел дело срещу Комбс в Калифорния.

Искът е последният от поредицата срещу музикалния магнат, който в момента е в затвора. Той обаче обжалва присъдата си по федерални обвинения в Ню Йорк за две престъпления, свързани с трафик на хора с цел проституция. За тях той беше осъден на повече от четири години затвор . Освен това срещу "Диди" има и случай, който все още се разглежда от прокуратурата на окръг Лос Анджелис.

Шон "Диди" Комбс е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност

В новия иск се твърди, че Комбс е отвел детето актьор в задно помещение по време на събитието, където му е предложил алкохол, а след това е извършил и сексуалното посегателство върху него. Според съдебната жалба Комбс е казал на детето актьор, че „иска да поговори с него насаме за някои потенциални възможности“ и подчертал, че ще бъде „добър кандидат за предстоящ проект“. Момчето казало на Комбс, че не се чувства комфортно, но въпреки това посегателството е било извършено.

Представител на Комб отхвърли новите обвинения.

Обвинителят е завел делото си под псевдонима „Джон Й. Х. Роу“. Описва се, че е започнал „кариерата си на детски актьор“ около 2004 г., но не се предоставят други подробности относно самоличността му или ролите, които е изпълнявал. Възрастта му по това време не е разкрита. Посочено е, че около времето на предполагаемото нападение през май 2007 г. ищецът „е бил непълнолетно дете под 18-годишна възраст“.

Обвинителят съди и бившата си агенция за таланти с твърдението, че не са го защитили адекватно като непълнолетен - момчето е трябвало да има възрастен придружител на събитието.

Това не е първият път, когато Комбс е обвинен в сексуално посегателство от непълнолетен. Той е изправен пред съдебни дела от ищци, които твърдят, че са били тийнейджъри по време на посегателствата. Един от обвинителите твърди, че е бил само на 10 години, когато е бил нападнат от рапъра. Много от ищците съобщават, че това се е случвало по време на прослушвания или други бизнес събития. Комбс отрече всички обвинения срещу него и заяви, че никога не е упражнявал сексуално насилие над непълнолетен, нито пък над когото и да било друг.

Редактор: Цветина Петрова