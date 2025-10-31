Американският рапър и продуцент Шон „Диди“ Комбс, осъден на повече от четири години затвор, е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност.

Представители на Комбс заявиха, че няма да коментират преместването. Този месец той беше осъден на 50 месеца лишаване от свобода по две обвинения за склоняване към проституция.

Шон „Диди“ Комбс може да бъде освободен по-рано от затвора

След осемседмичен съдебен процес той беше оправдан по по-сериозните обвинения в рекет и трафик на хора за сексуална експлоатация. Комбс пледира невинен и поддържа тезата за своята невинност.

Федералните прокурори обвиниха Комбс, че е използвал позицията си на развлекателен магнат, за да принуждава жени към проституция. Сред предполагаемите жертви е бившата му приятелка Касандра „Каси“ Вентура, която свидетелства, че е била подложена на физическо насилие и сексуална експлоатация от хора под ръководството на музиканта.

Затворът „Форт Дикс“ е голям федерален затвор с ниска степен на сигурност за мъже, разположен в град Ню Хановър. В него са настанени приблизително 4000 затворници. Планирано е певецът да бъде освободен на 8 май 2028 г., но той може да излезе и по-рано на свобода за добро поведение или при завършване на определени рехабилитационни програми.

Комбс вече е прекарал 14 месеца зад решетките след ареста си през септември 2024 г.

Редактор: Мария Барабашка