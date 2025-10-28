Шон „Диди“ Комбс, който беше осъден в началото на октомври на четири години и два месеца затвор заради сексуално насилие, може да бъде освободен на 8 май 2028 г. сочи регистърът на Федералното бюро по затворите, съобщи АФП.

Тази дата е определена на базата на времето, което Комбс е прекарал зад решетките в затвор в Ню Йорк - над една година, и включва възможни намаления на присъдата за добро поведение.

Неговите адвокати обжалваха обвиненията и присъдата. Те също поискаха 55-годишният продуцент да бъде преместен в наказателна институция в Ню Джърси с по-лек режим на сигурност, в който има и програма за борба с наркоманията.

На 3 октомври Пи Диди бе осъден на 50 месеца затвор от съд в Ню Йорк за трафик на хора с цел проституция, както и на глоба от 500 000 щатски долара, припомня АФП.

„Това са сериозни престъпления, които са причинили непоправими вреди на две жени“ и „последствията от това се усещат и днес“, коментира съдия Арун Субраманян, който гледа делото му, добавяйки, че „съдът не е уверен, че в случай на освобождаване тези престъпления няма да бъдат повторени отново“.

През юли съдебните заседатели отхвърлиха най-сериозните обвинения за сексуален трафик и престъпен заговор, повдигнати срещу Шон Комбс. Те можеха да донесат доживотна присъда на музиканта. Също така Пи Диди можеше да получи общо 20 години затвор заради другите престъпленията. Прокуратурата настояваше за 11 години затвор, а защитата искаше присъдата да не надхвърля 14 месеца.

