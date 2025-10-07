Президентът Доналд Тръмп потвърди, че Шон „Диди“ Комбс е поискал президентско помилване, след като музикалният магнат беше осъден на 4 години и два месеца затвор заради трафик на жени с цел проституция.

Преди два месеца в интервю за Newsmax Тръмп заяви, че е малко вероятно да помилва звездата, тъй като Комбс е бил "враждебен" спрямо него.

„Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се добре и ми се струваше, че е приятен човек. Не го познавах добре. Но когато се кандидатирах за президент, той беше много враждебен", каза тогава президентът. И допълни, че помилването би било „по-трудно за осъществяване“.

След произнасянето на присъдата, в понеделник адвокатите на Комбс помолиха съдия Арун Субраманиан – който определи наказанието – да препоръча на Бюрото по затворите Комбс да бъде настанен в институция с ниска степен на сигурност във Форт Дикс, Ню Джърси. Според защитата там певецът ще може „да се справи с проблемите си с употребата на наркотици“ и "да има по-големи възможностите за семейни посещения и рехабилитационни дейности“.

От своя страна Тръмп потвърди пред журналисти в Белия дом в понеделник, че е бил помолен за помилване след произнасянето на присъдата.

Президентът каза още, че ще обмисли помилване на Гилейн Максуе л , която беше осъдена на 20 години затвор по обвинения, свързани с трафик на секс, по делото срещу бившия ѝ приятел Джефри Епстийн.

„Знаете ли, не съм чувал това име от толкова дълго време. Мога да кажа, че ще трябва да разгледам искането“, каза Тръмп в понеделник.

След това той обясни, че ще трябва да „говори с Министерството на правосъдието“ и подчерта, че не знае „нищо“ по въпроса за развръзката по случая.