Върховният съд на Съединените щати отхвърли жалбата на британската светска личност Гилейн Максуел срещу присъдата ѝ по обвинения, свързани с трафик на секс, по делото срещу бившия ѝ приятел Джефри Епстийн.

Съдът отгказа да разгледа обжалването на Максуел, което означава, че нейната 20-годишна присъда ще остане в сила, освен ако не бъде помилвана от президента.

Наскоро тя беше разпитана от федерални агенти в САЩ относно това, което знае, като част от разследване на схемата за трафик с цел секс и дали други лица може да са били замесени.

Максуел беше призната за виновна за ролята си в примамването на непълнолетни момичета, които Епстийн да експлоатира и да има сексуални контакти с тях. Епстийн почина в затвора през 2019 година.

