Върховният съд на Съединените щати отхвърли жалбата на британската светска личност Гилейн Максуел срещу присъдата ѝ по обвинения, свързани с трафик на секс, по делото срещу бившия ѝ приятел Джефри Епстийн.

Съдът отгказа да разгледа обжалването на Максуел, което означава, че нейната 20-годишна присъда ще остане в сила, освен ако не бъде помилвана от президента.

BREAKING: The U.S. Supreme Court has rejected an appeal from Ghislaine Maxwell, the longtime associate of Jeffrey Epstein, effectively upholding her 20-year prison sentence.



Maxwell’s lawyers argued she should have been shielded by Epstein’s 2007 non-prosecution deal, but the… pic.twitter.com/GpbHwEkntV — LindellTV (@RealLindellTV) October 6, 2025

Гилейн Максуел: Списък с клиенти на Епстийн не съществува

Наскоро тя беше разпитана от федерални агенти в САЩ относно това, което знае, като част от разследване на схемата за трафик с цел секс и дали други лица може да са били замесени.

In her prison “interview” with Trump’s lawyer Todd Blanche, Ghislaine Maxwell admitted some of Epstein’s “cast of characters” were “in your cabinet, who you value as your co-workers.”



He didn’t press her on it. No follow up questions on that. pic.twitter.com/3fmQyD2Zei — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 23, 2025

Конгресът разсекрети хиляди документи по случая „Епстийн”

Максуел беше призната за виновна за ролята си в примамването на непълнолетни момичета, които Епстийн да експлоатира и да има сексуални контакти с тях. Епстийн почина в затвора през 2019 година.

Редактор: Цветина Петрова