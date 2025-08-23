Списък с клиентите на Джефри Епстийн не съществува. Това казва неговата партньорка Гилейн Максуел, която миналия месец беше разпитана от прокуратурата в Съединените щати. Министерството на правосъдието публикува разпечатки и аудиозапис от разпита.

Гилейн Максуел сподели, че няма списък с клиентите на Джефри Епстийн, както и че никога не е виждала Доналд Тръмп, Бил Клинтън или британския принц Андрю, да правят нещо незаконно, докато ползват услугите на скандалния милионер.

Бил и Хилари Клинтън са призовани да дадат показания по делото „Епстийн”

Евентуалният списък с клиентите на Джефри Епстийн е в основата на сериозно напрежение между Доналд Тръмп и част от неговите привърженици. Преди да бъде избран за втори път, Тръмп и негови съюзници говореха много за списъка. Те обещаваха, че той ще изобличи големи престъпления, извършени от политическия и бизнес елит в Съединените щати. След като се върна в Белия дом, Доналд Тръмп обяви, че списък няма и случая е приключен.

"Цялото това нещо е измама, която е пусната от демократите", заяви американският президент.

Гилейн Максуел излежава 20-годишна присъда за участието си в трафика на жени и непълнолетни момичета, организиран от Епстийн. Медиите в Съединените щати припомнят, че тя се опитва да получи помилване от Доналд Тръмп и твърденията й трябва да се приемат със съмнение. А разпитът беше воден от личния адвокат на Доналд Тръмп, който той назначи за заместник-главен прокурор.



Редактор: Методи Георгиев