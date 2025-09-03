Комисия на Камарата на представителите на САЩ публикува първата партида документи от разследването на скандално известния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Над 33 000 страници материали, свързани с делото, бяха качени на уебсайта на Комисията по надзор и реформа, след като Министерството на правосъдието ги предаде.

„Ние сме в процес на качване на тези документи, за да осигурим пълна прозрачност и за да може всеки в Америка да ги види. Работим възможно най-бързо. Искаме те да станат публични възможно най-скоро“, заяви председателят на комисията Джеймс Комър.

Бил и Хилари Клинтън са призовани да дадат показания по делото „Епстийн”

Комисията беше издала призовка към Министерството на правосъдието, а първият пакет документи бе предаден миналия месец.

Очакват се още документи от Министерството на правосъдието, като преди да бъдат предадени, те ще се редактират, за да бъдат защитени „самоличностите на жертвите“ и премахнати „всички материали, съдържащи сексуално насилие над деца“.

Епстийн, заможен финансист с високопоставени контакти, почина в затвор в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения в трафик на непълнолетни момичета, набирани за сексуални услуги.

Президентът Доналд Тръмп някога е бил негов приятел и според The Wall Street Journal името му е било сред стотиците, открити по време на преглед на файловете от Министерството на правосъдието, макар че няма доказателства за неправомерни действия от негова страна.

Миналия месец Министерството на правосъдието публикува протокол от интервю с Гислейн Максуел, сътрудничката на Епстийн, в което тя заявява, че Тръмп е бил дружелюбен към осъдения, но „никога не се е държал неуместно с когото и да е“.

Максуел, която излежава 20-годишна присъда за набиране на непълнолетни момичета за Епстийн, бе разпитана от заместник-главния прокурор Тод Бланш – бивш личен адвокат на Тръмп. 63-годишната жеба, единствената осъдена от близкото обкръжение на Епстийн, беше преместена от затвор във Флорида в обект с минимална охрана в Тексас след интервюто.

