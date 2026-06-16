Жена е загинала, а петима души са пострадали при катастрофа в района на село Пашови по път II-84 Велинград – Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал около 14:28 часа във вторник. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и микробус. Починалата жена е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, а на пострадалите се извършват медицински прегледи, предаде кореспондентът на БТА в Благоевград Симона Пателиотис.

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Временно е ограничено движението и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”. Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция”.

Редактор: Мария Барабашка