Данните на годишния доклад на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс“ към университета в Оксфорд сочат, че NOVA е най-използваният източник на информация. Новинарският канал NOVA NEWS заема четвъртото място в тазгодишната класация.

Съдържанието в сайта nova.bg оглавява класацията за най-предпочитан източник на достоверна информация в интернет пространството, а генерираните новини в платформата на abv.bg – водещата българска електронна поща – заемат четвъртото място.

Проучването на Института „Ройтерс“ потвърждава, че и тази година NOVA остава частната медия с най-високо обществено доверие в България.

Редактор: Калина Петкова