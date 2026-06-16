-
Масирана руска въздушна атака срещу Киев, има жертви
-
От днес влиза в сила Пактът за миграцията и убежището в ЕС
-
Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка
-
Папа Лъв XIV благослови най-високата кула на „Саграда Фамилия“ (ВИДЕО)
-
Безредици в Белфаст, опожарени са коли, къщи и автобус (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Папа Лъв XIV влезе в пилотската кабина на полет до Барселона, съпровождан от изтребители (ВИДЕО)
Акцент е вагон-ресторантът, в който се предлагат традиционни полски специалитети
В Полша набира популярност необичайна влакова линия, която доказва, че не винаги най-бързото пътуване е най-предпочитаното. Влакът „Неспешни“ няма Wi-Fi, климатик и достига крайната си дестинация значително по-бавно от модерните високоскоростни композиции, но въпреки това привлича все повече пътници.
Концепцията на проекта е да предложи спокойно и приятно пътуване сред живописните пейзажи на страната, далеч от забързаното ежедневие. В ретро атмосфера от 80-те години, пътниците могат да се насладят на традиционни полски ястия във вагон-ресторанта, сред които наденица с лук, яхния от кисело зеле и супа журек.
Тайните на изоставения нацистки подземен град, скрит под красива природа
Идеята е да се предложи алтернатива на забързаното ежедневие и високоскоростните влакове. От старта на инициативата през април влакът свързва големи градове и популярни туристически дестинации в Полша. Интересът към него е толкова голям, че билетите за много от курсовете се разпродават напълно.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни