В Полша набира популярност необичайна влакова линия, която доказва, че не винаги най-бързото пътуване е най-предпочитаното. Влакът „Неспешни“ няма Wi-Fi, климатик и достига крайната си дестинация значително по-бавно от модерните високоскоростни композиции, но въпреки това привлича все повече пътници.

Концепцията на проекта е да предложи спокойно и приятно пътуване сред живописните пейзажи на страната, далеч от забързаното ежедневие. В ретро атмосфера от 80-те години, пътниците могат да се насладят на традиционни полски ястия във вагон-ресторанта, сред които наденица с лук, яхния от кисело зеле и супа журек.

Тайните на изоставения нацистки подземен град, скрит под красива природа

Идеята е да се предложи алтернатива на забързаното ежедневие и високоскоростните влакове. От старта на инициативата през април влакът свързва големи градове и популярни туристически дестинации в Полша. Интересът към него е толкова голям, че билетите за много от курсовете се разпродават напълно.

Редактор: Дарина Методиева