Един от символите на украинската църква беше засегнат при руска атака срещу Киев. След удара пламъци обхванаха покрива на Киево-Печорската лавра, но внезапен дъжд помогна на пожарникарите да спасят голяма част от светинята.

Чудо е спасило Киево-Печорската лавра след вчерашната руска атака, твърди епископът на манастира. Проливен дъжд е завалял минути след като куполите са били обхванати от пожара, предизвикан от удара на руски дронове по катедралата „Успение Богородично“.

Епископ Аврамий още не се е отърсил от шока: "Всички, слава на Бога, са живи и здрави. Няма пострадали и благодаря на министъра за факта, че всички работихме заедно, сътрудничихме си добре и реагирахме. Спасители пристигнаха и потушиха пожара. Силният вятър и дъждът помогнаха при гасенето".

Зеленски: Руският удар по Киево-Печорската лавра е едно от най-тежките престъпления срещу християнската култура

След удара пламъците обхванали покрива на катедралата, а монаси и пожарникари се включили в спасяването на ценни икони и исторически артефакти. Според духовници от манастира, именно внезапният порой е предотвратил по-сериозни щети върху един от най-свещените православни храмове и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Около 20 пожарни коли са тръгнали към мястото, докато монаси са влезли в катедралата, за да спасят древни икони и артефакти. Атаката е била част от мащабна руска въздушна операция срещу Украйна, при която според украинските власти са били изстреляни 70 ракети и 611 дрона. Загинали са най-малко 11 души, а десетки са ранени.

Тетяна Станева: Тъй като Русия няма култура, удря по културата в Украйна

"Това е обект на световното наследство и според международните конвенции подобни места са защитени. Държавите, подписали тези конвенции, включително Руската федерация, носят отговорност да не нанасят щети на такива обекти. Нарушаването на тези правила би могло да се счита за военно престъпление", каза Матиас Шмале, постоянен координатор на ООН и хуманитарен координатор в Украйна.

Освен Киево-Печорската лавра са пострадали и други културни обекти в Киев, сред които художественият комплекс „Мистецки арсенал“ и Националното филмово студио „Олександър Довженко".

Редактор: Цвета Лазаркова