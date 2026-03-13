Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване, под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, успешно унищожи два частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда, оборудвани с взриватели и стабилизатори. Операцията се проведе на учебен център „Сливница“ при стриктно спазване на мерките за безопасност, отбелязват от Министерството на отбраната.

Снарядите били открити късно вечерта в четвъртък по време на строителни дейности в столичния квартал „Враждебна“. Специалистите от батальона реагирали незабавно, като обезопасилли района и организирали транспортирането на боеприпасите към подходящата площадка за унищожаване.

Военнослужещите действат по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски, с цел да се гарантира безопасността на гражданите и да се предотвратят инциденти. Екипът на 78-ми батальон е специализиран именно в обезвреждането на взривни вещества и стари боеприпаси, които могат да представляват сериозна опасност при неправилно боравене.

