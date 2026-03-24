Ракът на дебелото черво е сред водещите онкологични заболявания в света. В България са регистрирани 5086 нови случая, а 2759 души губят живота си вследствие на заболяването. Ключов фактор за лечението е ранната диагностика. Темата в предаването „Социална мрежа” коментира проф. Желязко Арабаджиев, началник на клиниката по медицинска онкология в Токуда.

„Обществото най-накрая разбра, че ранното откриване на онкологичните заболявания предполага тяхното излекуване. Скринингът наистина спасява животи. Това е национална, контролирана от държавата скринингова програма с елемент на задължителност и поставя под особено внимание рисковите групи“, каза проф. Арабаджиев.

Профилактика на онкологичните заболявания – кои изследвания не бива да пропускаме?

По думите му симптомите се появяват късно, защото те са последствие от разрастването на тумора. „Това са кървене, затруднения в дефекацията, болки в областта на корема - симптоматика, която вече е продукция на напредналото заболяване“, каза той.

„Тук идва скрининговата програма - тя не се интересува дали човекът има симптоми или не. Той просто попада в рисковата възрастова група, в която се очаква да се появи това заболяване“, каза още той.

