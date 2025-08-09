-
Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица (ВИДЕО+СНИМКИ)
Какви рискове крие бурното море по Южното Черноморие и как да се предпазим
Производители очакват провал на реколтата от царевица
Сушата удари реколтата от слънчоглед: Ще поскъпне ли олиото?
В морето край Несебър археолози откриха нови ценни находки за древния град
Разкриха причината за пожара в Шуменското плато
Огнищата в Сакар остават под наблюдение
Пожар избухна между димитровградските квартали „Вулкан” и „Марино”. Той е тръгнал от стара промишлена сграда, разположена в района на бивш циментов завод. Огънят се е разпространил през треви и храсти, за да стигне на главен път между двата квартала.
Пламъците не застравашават жилищни сгради. Пожарът е локализиран.
Огнената стихия в Хасковската област е локализирана. В Сакар планина остават отделни огнища, които не се развиват. Обявеното частично бедствено положение в региона продължава.
Припомняме, че пожарът в Сакар между Доситеево и Йерусалимово успя да завземе над 30 хиляди декара площ и да изпепели две ловни хижи. И в събота там остават три екипа на пожарната, които ще правят обход, за да загасят евентуални нови огнища.
Другият голям пожар между селата Елена и Момино в Хасковско също е локализиран. Там изгоря складирана дървесина и много пасища. Два екипа на пожарната следят ситуацията.
