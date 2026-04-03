Контейнеровоз на френската компания CMA CGM стана първият кораб от Западна Европа, който успя да прекоси Ормузкия проток от началото на войната в Иран.



Според системите за проследяване плавателният съд се е насочил на изток от район близо до Дубай в четвъртък следобед и е преминал по иранското крайбрежие по одобрен морски коридор между островите Кешм и Ларак.

Танкер с 47 000 тона пропан-бутан от Кувейт премина през Ормузкия проток



Контейнеровозът не е имал движение в залива от началото на март, заедно с много други неирански кораби. Той плава под малтийски флаг и е част от маршрута, свързващ Индия, Персийския залив и Африка.

