Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас. Това са част от исканията, отправени днес от Синдикат "Образование" към министър Георги Вълчев.

Вълчев каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на НВО той посочи, че предстоят дебати.

„Всяка една такава система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда своята работа. Дали ще бъде НВО, дали ще намерим друга форма, трябва да се види, затова в най-кратки срокове ще водим тези разговори”, заяви Вълчев.