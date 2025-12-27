Музика от десетки акордеони изпълни главния площад на столицата на Словения. Поводът - протест на музиканти срещу временната забрана за нерегламентирани улични изпълнения, наложена от Общинския съвет на Любляна.

Демонстрацията беше оглавена от акордеониста Силво Месойедец привлече музиканти от всички възрасти от цялата страна, които в продължение на над час изпълняваха словенска народна музика и евъргрийн мелодии пред минувачите.

Временната забрана, която е в сила до края на декември, породи опасения сред защитниците на уличната музикална култура. Общинският съвет на словенската столица забрани спонтанните изпълнения, след като получи оплаквания, че духови оркестри и други музиканти смущават жителите и гостите на града по време на празничния сезон.

Провеждането на проетста на акордеонистите обаче беше разрешено от полицията, уточняват местните власти.

Редактор: Станимира Шикова