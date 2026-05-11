При отделянето на църковния от светския календар остават и 11-ти, и 24-ти май като дати, на които отдаваме почит към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи.

Празникът в Пловдив

С шествие в Пловдив ученици, представители на образователни и културни институции отбелязват празника на светите братя.

„Първоначално Българската православна църква почита празниците отделно. Почита свети Кирил Философ на 14 февруари, а паметта на свети Методий на 6 април. Но през ранното Средновековие решават да обединят двата празника, за да могат да почитат делото на равноапостолите”, разказа Бистра Драгойкова, зам.- директор на ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Ученикът Кристиан Мартинов каза, че първият път, когато се е чествал този празник е било на 11 май 1851 година по инициатива на тогавашния директор на гимназията Найден Геров.

Църквата почита светите братя Кирил и Методий

Празникът в София

За Националната библиотека в София днешният ден е троен празник – в името на светите братя Кирил и Методий, патронен празник на институцията и празник за библиотечните служители.

В тържеството се включи духовият оркестър на Академията на МВР и бяха поднесени цветя и венци пред паметника на светите братя.

„Като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния празник на библиотечните специалисти, защото по този начин показваме, че ни има и че сме необходими на обществото”, каза доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Миа-Анджелика Захова, ученичка в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” смята, че 11 май е един от най-важните празници за българската общност и култура.