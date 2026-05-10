Приключи третият етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на българска земя. Французинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната Обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката беше от Пловдив до София и е с дължина 175 км.

В 13:05 беше дадено началото на състезанието от пл. „Централен” в Пловдив. Трасето премина през Пазарджик, Белово, Костенец, Боровец, Самоковско шосе и Панчарево, за да финишира в столицата на пл. "Народно събрание".

Пострадалият колоездач от Джиро д'Италия е в стабилно състояние в "Пирогов"

Победителят се реши в драматичен финален спринт. Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на "Лидъл-Трек" – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), като и двамата са с времето на победителя.

"Не можеше да е по-добре. Гордея се това, че постигнах две етапни победи. Един ден носих розовата фланелка, сега съм с цикламената. Българските етапи ми паснаха отлично и напускам страната с приятно чувство. Дано продължи така в Италия", каза победителят Пол Мание.

Колоездачите в София преминаха по бул. “Цариградско шосе”, а преди това навлязоха в столицата по “Самоковско шосе”, което беше ремонтирано наскоро. Това наложи строги правила за движението и паркирането на автомобили. И двете шосета са затворени за движение в определени участъци от 12:00 до 22:00 часа.

"Имаше малки проблеми, оправихме ги през нощта, подготвяме финалното трасе. Някои дупки в централната част на София абсолютно неочаквано се отвориха, където мина техниката на колегите от Италия, но това са дребни неща", сподели пред камерата на NOVA главният организатор на състезанието часове преди финала Петър Хераков.

"Ако тази година Българската федерация по колоездене види и разбере как се прави така, че да има толкова много хора по трасето, би превърнало Обиколката на България в наистина голямо събитие", каза още той.

Над 5 000 софиянци и гости на столицата на велосипеди изпълниха Орлов мост в най- мащабното в историята на столицата велошествие "София кара Giro". ​

Точно в 15:30 часа, от Софийския университет, започна парадно велошествие с участието на световни легенди в колоезденето. В него взе участие и Николай Михайлов - единственият българин, участвал в състезанието.

Час и половина преди финала, кметът на София Васил Терзиев поздрави всички под специалната арка. “Най-добрият начин да покажеш каква е една държава е, когато има хора, усмивки. Това са нашите градове, това е нашата красота”, каза той.

В предаването "На фокус с Лора Крумова" единственият българин, участвал в Джиро д'Италия през 2015 Николай Михайлов заяви, че сме станали свидетели на едно неотразимо събитие. "Феновете на колоезденето преживяхме едни уникални три дни, в които страната ни беше показана по един невероятен начин", каза още той.

Михайлов коментира и инцидента на състезанието вчера. "Това не е прецедент за тези състезания. Пътната обстановка не е причината за падането вчера", заяви той.

София под пътна блокада и след финала на Джиро д’Италия. От 12:00 до 21:00 е затворен за движение бул. "Цариградско шосе” между булевардите "Самоковско шосе” и "Васил Левски”. Промяната в движението най-сериозно засегна прибиращите се по магистрала "Тракия”.

Столична община днес осигури въздушна линейка, която при необходимост да осъществява спешна помощ за населените места, за които бул. "Самоковско шосе" е единствената връзка със столицата.

Три сватби са разчитали на съдействие от "Пътна полиция", за да стигнат младоженците и гостите им до храмовете в центъра на София. Движението по бул. "Цариградко шосе" все още е затворено. Голяма част от шофьорите знаеха за пътната блокада и денят мина без напрежение.

Над 800 полицаи от СДВР бяха на терен.