72-годишен мъж е в тежко състояние, след като е бил ударен от влак край жп гарата в село Дяково, община Дупница. За инцидента, станал в ранните часове на съботния ден, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

По първоначална информация мъжът се е намирал в близост до железопътната линия и се е движел покрай релсите. От полицията уточняват, че не става дума за опит за самоубийство.

Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в Дупница с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомен и дежурен прокурор.

