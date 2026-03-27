Задържаха многократно осъждан мъж от разградското село Острово за убийство, съобщиха от МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Разград Садет Кърова.

Сигналът е получен около 22:45 часа в четвъртък. Съобщено е, че 32-годишен мъж е проникнал в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена.

Четирима задържани за заплахи, побои и кражби в Благоевград

След като 54-годишният ѝ баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници. Вследствие на побоя родителят починал. Екип на Спешна помощ опитал да го реанимира безуспешно.

Тялото му е откарано за аутопсия в болницата в Русе. След издирване извършителят на деянието е открит и задържан в РУ - Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение пред Окръжния съд в Разград.

