Предварителните данни на Националната статистика сочат, че през юни има дефлация. Сред стоките, които поевтиняват, са плодовете и зеленчуците. По информация на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) цената на доматите на едро е паднала с около 20% през юни спрямо май, на краставиците - с 30%, а на картофите - с около 6%.

С началото на активния летен сезон на пазара все по-голям дял заема българската продукция. Според Светлана Орманова, съветник в Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, именно това е една от основните причини за понижението на цените.

Месечната инфлация в България през юни се очаква да бъде -0,8%

“Фокусирайки се върху летния сезон, когато говорим за краставици, домати, череши и кайсии, очакванията са производството по пазарите да е по-скоро българско”, каза Орманова в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите ѝ, когато на пазара има достатъчно местна продукция, конкуренцията с вносните плодове и зеленчуци естествено води до спад в цените, тъй като родната продукция регулира пазара заради количеството, което е произведено.

„Винаги, когато имаме повече българска продукция, заради вътрешна и вносната конкуренция, е нормално да се наблюдава спад в цените“, обяснява Орманова.

Тя обаче подчертава, че цените на стоковите борси не отразяват реално доходите на земеделските производители и често може да се наблюдават регионални различия.

“На борсата в Първенец, например, цените са доста по-ниски спрямо пазарите в столицата”, споделя Орманова след направена лична проверка. “Дори да има някакво намаление в цената за крайния потребител, когато проследите веригата, ще видите, че това е за сметка на земеделския производител. Tърговците не правят компромис с надценката, която слагат на продуктите”, каза още експертът.

Орманова допълва, че според ДКСБТ основен фактор при формирането на цената са разходите за производство и себестойността на продукцията, а продажната цена трябва да ги покрива. По думите ѝ справедливото разпределение би означавало поне две трети от цената да остават при производителя, но ситуацията в момента не е такава.

“Всяко едно намаляване на финалната цена се дължи на това, че производителите са намалили цената. Това е проблем, защото се създава впечатление, че става въпрос за бързоразваляща се или нискокачествена стока, която трябва спешно да бъде продадена. Така производителите са принудени да правят компромис и често продават почти без печалба“, казва тя.

Според Орманова ситуацията в момента предвижда затягане на мерките и по-сериозен контрол по отношение на качество и цена спрямо вносните продукти. Според земеделските производители продукцията, която се внася, е на занижени фактурни стойности.

По нейни думи е трудно да се изготви прогноза за цените на стоките в следващите месеци, но добрата реколта от продукти, които традиционно очакваме лятото - дини, пъпеши, малини, боровинки, праскови и кайсии, е фактор за регулация на цените надолу.

В следващите дни се очаква анализ на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в сектор “Плодове и зеленчуци”, който според Орманова е от изключителна важност за предприемането на адекватни мерки от страна на правителството, тъй като увеличаване на цената по веригата в повечето случаи е за сметка на производителя.