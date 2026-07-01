Разрастващата се криза с горивата доведе до рязък скок на цените в Русия. На фона на украинските удари цената на литър гориво на бензиноколонките на някои малки частни бензиностанции за първи път надхвърли 100 рубли.

Интензивните удари по енергийната инфраструктура на Русия предизвикаха сериозни затруднения с доставките до голяма част от страната. Най-силно засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии. Недостигът на гориво и проблеми с разпространението се наблюдават и в редица градове в Арсеньев, Усурийск и Чугуевски район, както и в пристанищния град Владивосток, съобщава The Moscow Times.

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В много от малките бензиностанции ценовите табла дори не са пригодени да показват трицифрени стойности, но вече се срещат цени между 120 и 140 рубли за литър.

Кризата с горивата започва да предизвиква напрежение в районите, които са най-тежко засегнати. Местните жители са принудени да чакат часове наред на дълги опашки, а недоволство буди и въведеното на много места ограничение на зарежданото количество гориво.

Редактор: Иван Иванов