Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край.



На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст, черен дим. Два резервоара с гориво са се подпалили от отломки на поразени противоВъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона - тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край.

Пожар избухна в петролна база край Крим след атака с дронове

Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения

Редактор: Станимира Шикова