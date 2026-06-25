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Ударената нефтена база играе ключова роля за региона
Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край.
На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст, черен дим. Два резервоара с гориво са се подпалили от отломки на поразени противоВъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона - тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край.
Пожар избухна в петролна база край Крим след атака с дронове
Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения
Редактор: Станимира Шикова
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