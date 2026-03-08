Украински удари поразиха енергийни съоръжения в руската Белгородска област на границата с Украйна и нефтохранилище в Краснодарския край, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за сериозни щети по енергийната инфраструктура и прекъсвания на електроснабдяването след украинска ракетна атака. Гладков уточни, че има проблеми и с водоснабдяването и отоплението.

В град Армавир в Краснодарския край избухна пожар в нефтохранилище след нападение с безпилотни летателни апарати, който обхвана площ от 700 кв. м. Не се съобщава за ранени.

Министерството на отбраната на Русия съобщи тази сутрин, че руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 72 украински дрона. Информацията на може да бъде проверена чрез независим източник. Украйна неведнъж е нанасяла удари срещу руски петролни съоръжения в борбата си срещу пълномащабната инвазия на руските сили, която навлезе в петата си година, отбелязва ДПА. Целта на Киев е да намали приходите на Русия от продажби на енергия, които се използват за финансиране на руската армия.

По-рано днес Украйна съобщи за нови руски атаки с две балистични ракети "Искандер" и 117 дрона. Според местните власти един безпилотен летателен апарат е поразил и влак, превозващ 200 пътници по линията между Киев и Сумска област в Североизточна Украйна. Не се съобщава за ранени.

